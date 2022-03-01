HONOR представила флагманскую серию смартфонов Magic4 на MWC 2022

Компания HONOR представила новые смартфоны премиум-класса в ходе Mobile World Congress 2022 в Барселоне. Во флагманскую серию вошли HONOR Magic4 и HONOR Magic4 Pro. Кроме того, были представлены новые смарт-часы HONOR Watch GS 3 и беспроводные наушники HONOR Earbuds 3 Pro.

HONOR Magic 4 получил процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G. По сравнению с предыдущим поколением производительность процессора увеличилась на 20%, производительность графического процессора — на 30%, а возможности искусственного интеллекта — на 300%. Смартфоны оснащены 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

HONOR Magic 4

Новые устройства поддерживают технологию HONOR Turbo Engine, которая позволяет использовать возможности процессора, и технологию HONOR OS Turbo X.

HONOR предлагает первую в отрасли технологию рендеринга Super Rendering на базе искусственного интеллекта для мобильных игр с помощью программного инструмента GPU Turbo X. GPU Turbo X обеспечивает высокую частоту кадров и бесперебойное сетевое подключение, позволяет вырабатывать меньше тепла и снижает задержку, удовлетворяя потребности любителей мобильных игр.

HONOR Magic4 Pro имеет 6,81-дюймовый LTPO-экран с загнутыми краями и узкими рамками. Смартфоны серии имеют интеллектуальную частоту обновления экрана до 120 Гц, которая адаптируется в зависимости от просматриваемого контента.

HONOR Magic4 Pro

Экраны смартфонов серии HONOR Magic4 работают с ШИМ-частотой 1920 Гц, что является самым высоким показателям для LTPO-экранов, и благодаря чему устройства гарантируют комфортный просмотр даже при плохом освещении.

HONOR Magic4 Pro также имеет сертификат IP68 по защите от пыли, дождя и воды. Смартфон можно погружать на глубину до 1,5 метров на 30 минут.

HONOR Magic4 Pro оснащен камерой с тремя объективами: широкоугольным объективом 50 Мп 1/1,56″, сверхширокоугольным объективом 50 Мп с углом обзора 122° и телеобъективом 64 Мп с технологией Ultra-Fusion на базе алгоритмов искусственного интеллекта.

Широкоугольный объектив 50 Мп и сверхширокоугольный объектив 50 Мп обеспечивают увеличение резкости и четкости изображения на 65% благодаря искусственному интеллекту, телеобъектив 64 Мп обеспечивает 3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум, дополнительно повышая резкость и четкость изображения на 160%.

Смартфон HONOR Magic4 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4600 мА*ч и поддерживает технологию быстрой зарядки HONOR SuperCharge 100 Вт, благодаря которой смартфон заряжается до 100% всего за 30 минут.

HONOR Magic4 Pro также оснащен датчиком Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2, который распознает отпечатки пальцев на большей площади. Так, площадь сканера отпечатков в HONOR Magic4 Pro увеличена на 77%, что позволяет в 1,7 раза точнее определить биометрические данные конкретного пользователя и на 40% быстрее аутентифицировать владельца.

На глобальном рынке смартфоны серии HONOR Magic4 будут представлены в четырех цветах: черный, белый, зеленый и золотой, другие цвета будут также доступны позже. Смартфоны серии HONOR Magic4 будут доступны в России в ближайшие месяцы.

Смарт-часы HONOR Watch GS 3 и наушники HONOR Earbuds 3 Pro

В ходе MWC 2022 в Барселоне компания HONOR также представила новые смарт-часы HONOR Watch GS 3. Новинка оснащена новым восьмиканальным сенсорным датчиком PPG и технологией Monitoring Engine на базе искусственного интеллекта, что значительно повышает точность функции мониторинга сердечного ритма.

HONOR Watch GS 3 поддерживают более 100 режимов тренировок, отслеживают маршрут во время бега, езды на велосипеде или походах с помощью поддержки двухчастотной навигации GNSS L1/L5.

HONOR Watch GS 3 будут доступны в трех цветах: «полночный черный», «классический золотой» и «синий океан».

Компания HONOR также представила беспроводные наушники HONOR Earbuds 3 Pro, которые оснащены двумя драйверами, а также системой адаптивного активного шумоподавления на базе искусственного интеллекта.

Кроме того, наушники HONOR Earbuds 3 Pro оснащены первой в отрасли технологией измерения температуры.

Стоимость и дата выхода всех представленных новинок станет известна позже.

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