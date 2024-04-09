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HONOR Magic 6 Pro с камерой 180 Мп появился в России за 130 тыс. рублей

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 12:27

Флагманский смартфон HONOR Magic 6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей доступен для предзаказа в России.

Новинка получила свежий чипсет Snapdragon 8 Gen 3 с технологиями AI на уровне платформы, экран с фирменной защитой HONOR NanoCrystal Shield и необычную тройную камеру.

Основное позиционирование HONOR Magic 6 Pro сводится к первой в мире камере с разрешением 180 Мп. Она обладает усовершенствованным сенсором 1/1,49 дюйма с диафрагмой f/2.6 для точной детализации при съемке с оптическим приближением 2,5х, гибридным зумом 5х, а также цифровым увеличением до 100х с поддержкой ИИ.

Фотофлагман HONOR Magic 6 Pro с камерой 180 Мп появился в России за 130 тыс. рублей
Фотофлагман HONOR Magic 6 Pro с камерой 180 Мп появился в России за 130 тыс. рублей

В России HONOR Magic 6 Pro доступен в цветах «Графитовый черный» с задней панелью из матового стекла и «Шалфейный зеленый» с отделкой из текстурной экокожи.

Стоимость модификации 12/512 ГБ составляет 129 990 рублей. В период предзаказа действует специальное предложение: скидка 20 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 (8 + 128 ГБ) в подарок.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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