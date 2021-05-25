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Новости

Honor убрала сообщение о поддержке сервисов Google во флагмане Honor 50

Пару дней назад немецкое подразделение Honor сообщило, что смартфоны Honor 50 для глобального рынка получат сервисы Google. Но теперь эту запись удалили. Причины такого решения неизвестны.

  • Honor
Тот самый твит из кэша Google

Представитель компании дал ответ на вопрос пользователя о возвращении сервисов Google в глобальной версии Honor 50. Видимо, эта информация была озвучена слишком рано или же представитель компании ошибся.

В любом случае, на данный момент твит удалён, а официальных заявлений или опровержений от компании не поступало.  

Отметим, что Honor 50 должен стать первым смартфоном на базе однокристальной системы Snapdragon 778G. Она выполнена по нормам 6 нанометров.

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Источник:
Slashgear
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