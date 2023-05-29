Представлены среднебюджетные Honor 90 и 90 Pro с камерами 200 Мп

Honor представила свою среднебюджетную серию Honor 90. В ней всего две версии 90 и 90 Pro, обе могут похвастаться 200-мегапиксельными датчиками камеры Samsung HP3. В прошлогодней версии основная камеры была на 160 Мп.

Honor 90

Визуально отличить Honor 90 от Honor 90 Pro можно только по блоку камеры.

Honor 90/90 Pro

Новинки получили 6,7-дюймовые OLED экраны-водопады с рекордной частотой ШИМ 3840 Гц. Процессором в Honor 90 служит Snapdragon 7 Gen 1, в 90 Pro — Snapdragon 8+ Gen 1. Емкость аккумуляторов одинаковая — по 5000 мАч. Мощность зарядок различается: 66 Вт у базового смартфона, у «прошки» — 99 Вт.

Honor 90 Pro

Основные камеры, как уже сообщили, получили по 200 Мп. Дополнительные модули различаются:

Honor 90 — 200 Мп + 12-мегапиксельный широкоугольный и 2-мегапиксельный сенсор глубины;

Honor 90 Pro — 200 Мп + 12-мегапиксельный широкоугольный и 32-мегапиксельный модуль с 2,5-кратным оптическим зумом и OIS.

У фронтальных камер по 50 Мп.

Среди прочего в Honor 90 и Honor 90 Pro есть стереодинамики, модуль NFC, вибромотор, Wi-Fi 802.11, сканер отпечатка пальцев и распознавания лица.

Стоимость в зависимости от вариаций памяти следующая:

Honor 90 (12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти) — 2499 юаней ($353);

Honor 90 (16 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти) — 2799 юаней ($395);

Honor 90 (16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти) — 2999 юаней ($423);

Honor 90 Pro (16 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти) — 3299 юаней ($466);

Honor 90 Pro (12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти) — 3599 юаней ($508);

Honor 90 Pro (16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти) — 3899 юаней ($550).

В свободную продажу в Китае новинки поступят 7 июня.