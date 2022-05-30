Представлены смартфоны Honor 70, 70 Pro и 70 Pro+

Компания Honor на китайской презентации представила семейство смартфонов Honor 70. В новую серию входит сразу три модели: Honor 70, Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+.

Флагманская модель Honor 70 Pro+ получила топовый чипсет MediaTek Dimensity 9000, 6,78″ OLED-дисплей с частотой 120 Гц и батарею на 4500 мАч с поддержкой 100-Вт зарядки. Из остального есть модуль NFC, сканер под экраном и стереодинамики.

Honor 70 Pro / Honor 70 Pro+

На задней части смартфона расположилось несколько камер. Основной модуль на 54-Мп Sony IMX800, следом идёт 50-Мп ширик с автофокусом, 8-Мп телевик с 3-кратным оптическим зумом и OIS. Фронтальная камера также получила разрешение 50 Мп.

Единственное отличие Honor 70 Pro от «плюсовой» модели – стоимость и более простой чипсет Dimensity 8000.

Honor 70

Базовый Honor 70 совершенно другой смартфон в плане дизайна и характеристик. В устройстве OLED-дисплей на 6,67″ с частотой обновления 120 Гц, а за автономность отвечает батарея на 4800 мАч с поддержкой зарядки на 66 Вт. У него используется процессор Snapdragon 778G+, а также основная камера на 50-Мп Sony IMX800 от старших моделей, 8-Мп ширик и на 50-Мп аналог.

Honor 70 Pro / Honor 70 Pro+

Honor 70

Первым в продажу с 7 июня поступит Honor 70 в трёх модификациях: 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ за 2699, 2999 и 3399 юаней. Аналогичный набор появится в Honor 70 Pro с 10 июня по цене 3699, 3999 и 4399 юаней. Флагманский Honor 70 Pro+ выйдет только 16 июня, а за его конфигурации на 8/256 и 12/256 запросят 4299 и 4599 юаней.

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