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Новости

Вышел обновлённый смартфон Honor 50 SE

Honor анонсировал новую версию смартфона Honor 50 SE. Он обладает увеличенным объёмом оперативной памяти стандартна LPDDR5.

Смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2388×1080 точек и частотой обновления экрана 120 Гц. Также в нём увеличился объём встроенной памяти до 256 ГБ.

В качестве процессора используется MediaTek Dimensity 900 с 5G. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч с поддержкой быстрой 66-ваттной подзарядки. Основная камера на 108, 8 и 2 МП. Фронтальная обладает разрешением в 16 МП.

Новая вариация Honor 50 SE доступна для предзаказа на китайском рынке. Стоимость составляет $420 (около 30 тысяч рублей).

Источник:
Gizmochina
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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