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Hogwarts Legacy получила режим для арахнофобов

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Вадим Майков сегодня в 09:45

Вышел крупный патч для Hogwarts Legacy с десятками исправлений и улучшений. Одним из главных изменений стало добавление режима для арахнофобов, на котором настаивали многие игроки еще с момента релиза игры.

В Hogwarts Legacy множество пауков самых разных размеров, что вызывает боязнь у многих игроков. Режим для арахнофобов решает эту проблему, изменяя внешний вид пауков и убирая неприятные звуки, связанные с этими существами.

Однако патч не влияет на изображения пауков в путеводителе студента. Разработчики Hogwarts Legacy отметили, что работают над устранением этой проблемы и надеются решить ее в ближайшее время.

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Источник:
Hogwarts Legacy

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