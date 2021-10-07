Heron Preston показал кроссовки, полностью напечатанные на 3D-принтере

Бренд Heron Preston вместе с компанией Zellerfeld представили кроссовки Heron01, напечатанные на 3D-принтере. При этом речь идёт о полном цикле печати.

Новинка представляет собой кроссовки-слипоны без шнурков и застёжек. Она выполнена из одного материала и позволяет быстро переработать отжившую своё обувь. При этом новинку можно буквально создать под себя. С помощью смартфона можно отсканировать ноги, после чего программа подберёт подходящий размер.

Отметим, что первая партия была распродана почти моментально. Видимо, сказался фактор новизны. Хотя ранее многие компании уже экспериментировали с подобными решениями.