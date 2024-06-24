HDC 2024 Global Eco Summit: культурные особенности туризма в Китае

На конференции Huawei Developer Conference (HDC) 2024, в рамках Global Eco Summit, Huawei обсудила культурные особенности китайских туристов и их влияние на международный туризм. Были представлены инновации и обновления глобальной экосистемы Huawei на 2024 год.

По данным Quest Mobile, онлайн-реклама и вовлеченность пользователей в китайском культурном туризме растут. Международный туризм вернулся к допандемийным уровням, и в Китае ожидается восстановление до 80% к концу 2024 года. «Умные» технологии, такие как онлайн-переводчики и QR-коды для платежей, привлекают китайских туристов.

Платформа Petal Ads от Huawei, с ежемесячной аудиторией в 580 миллионов пользователей, предоставляет брендам уникальные возможности для продвижения в Китае, особенно в секторах люкса и туризма. Новый индекс Petal Business Index (PBI) помогает брендам понять предпочтения китайских потребителей.

На HDC 2024 Huawei и Grab подписали соглашение о намерениях для оптимизации пользовательского опыта, а также партнерство с Malaysia Airline для развития услуг гостеприимства в Китае.

Культурная интеграция важна для брендов, стремящихся выйти на китайский рынок. Успешные примеры включают кампании Grab, Tinder и Бюро развития туризма Андалусии (Испания) с использованием Petal Ads. Эти темы активно обсуждались на воркшопах и панельных дискуссиях HDC 2024, подчеркивая значение культурного туризма для глобального успеха брендов.