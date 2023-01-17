Характеристики Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 появились раньше времени

Samsung готовится показать новые смартфоны Galaxy S23, но кроме них будут представлены ноутбуки Galaxy Book 3. По всей видимости, модельный ряд будет состоять из пяти устройств с различными параметрами. Одним из них станет Galaxy Book 3 Pro 360, а его изображения и технические характеристики оказались в сети раньше времени.

По данным инсайдера Ишана Агарвала, ноутбук Galaxy Book 3 Pro 360 будет оснащаться 16-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2880×1800 пикселей и поддержкой ферменного стилуса S Pen.

В техническом плане новинка получит процессор Intel Core i7-1360P или Core i5-1340P, 16 ГБ ОЗУ типа LPDDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 на 1 ТБ. Сам ноутбук будет работать под управлением Windows 11 Home Edition.

Толщина корпуса будет около 13 мм, а вес составит 1,6 кг. По бокам устройства будут размещены динамики с настройкой от AKG и поддержкой Dolby Atmos. Ёмкость встроенной батареи — 76 Вт·ч с зарядкой через USB Type-C мощностью 65 Вт.

Всего 1 февраля будет анонсировано 5 моделей Galaxy Book 3, а также показана серия доступных ноутбуков линейки Galaxy Book 2 Go. Samsung впервые за три года проведет презентацию Galaxy Unpacked в офлайн формате.