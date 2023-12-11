Характеристики PlayStation 5 Pro утекли в сеть

На игровом форуме ResetEra пользователь с ником RandomlyRandom67 опубликовал характеристики новой PlayStation 5 Pro, которую Sony может представить уже в 2024 году.

По слухам, устройство будет оснащено процессором Viola, созданным на базе TSMC N4P и использующим архитектуру Zen2, аналогичную стандартной PlayStation 5. При этом пиковая частота процессора будет увеличена до 4,4 ГГц, а количество групп процессорных ядер достигнет 28. Каждое ядро будет иметь 64 КБ кэша L1, 512 КБ кэша L2, а общий кэш L3 составит 8 МБ, распределенный по 4 МБ на каждый CCX.

Отличительной особенностью PlayStation 5 Pro является внедрение отдельного нейросетевого сопроцессора XDNA2, который ускоряет работу технологии масштабирования временного машинного обучения, разработанной Sony. Процессор обеспечивает стабильное изображение в разрешении 4K при частоте кадров свыше 30 FPS.

В рамках технологии Trinity будет использоваться быстрое хранилище, аналогичное применяемому в PlayStation 5 SSD, а также ускоренные трассировка лучей и масштабирование.

Графический ускоритель сохранит архитектуру RDNA3, но получит улучшенный рейтрейсинг на уровне RDNA4. Трассировка BVH Traversal будет выполняться на отдельных ядрах, что снизит нагрузку на шейдеры. Кроме того, появится поддержка переупорядочения потока.

Графический процессор будет иметь 3584 шейдерных ядра, 224 ядра TMU для маппинга текстур и 96 ядер ROP для рендеринга. Объем видеопамяти составит 16 ГБ GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с и 256-битной шиной памяти, обеспечивающей пропускную способность 576 ГБ/с.

Целевая частота графического процессора установлена на отметке 2,0 ГГц, а пиковая производительность достигает 28,67 терафлопс в двухпоточном режиме и 14,33 терафлопс в однопоточном, что почти в 1,5 раза выше, чем в PlayStation 5.

Эти данные дополняют информацию известного инсайдера Тома Хэндерсона, которую он раскрыл еще летом, однако, к ним необходимо относиться с долей скепсиса. Сам Хэндерсон не смог подтвердить или опровергнуть слитые характеристики PlayStation 5 Pro, но отметил, что Sony ожидает раскрытия полных сертификаций в декабре, так как девкиты консоли недавно были разосланы разработчикам.

Ожидается, что PlayStation 5 Pro может быть представлена уже в сентябре 2024 года, а в продажу поступит в ноябре того же года.