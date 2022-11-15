Новости

Характеристики и цена часов Moto Watch 70 опубликованы ритейлером раньше времени

На сайте канадского ритейлера Best Buy появились данные о новых умных часах Moto Watch 70, причём их пока не анонсировали.

Судя по этим данным, новинка получит 1,69-дюймовый дисплей с корпусом из цинкового сплава. В числе датчиков есть пульсометр и пульсоксиметр, а также модуль GPS. Защита обеспечивается по стандарту IP67, заявлена также автономность до 10 дней (очевидно, без GPS). При записи физической активности время сокращается до 14 часов.

Новые часы поддерживают подключение к iOS и Android. Какая именно ОС используется в них — не сообщается. Нет данных и о процессоре.

Цена составляет 99 канадских долларов. Дата релиза Moto Watch 70 не уточняется.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
Best Buy
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии