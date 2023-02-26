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Приложение МТС Pay удалили из App Store

Apple удалила приложение МТС Pay из App Store. Произошло это после ввода санкций США против российских банков.

Приложение МТС Pay было представлено 1 февраля. С его помощью можно добавить до 5 карт любых российских банков и использовать их при помощи платёжного стикера.

Сейчас стикеры от МТС могут получить жители Москвы и Санкт-Петербурга, а в других регионах они должны появиться только в марте.

Вчера также из App Store было удалено приложение МТС Банка.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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