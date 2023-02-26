Приложение МТС Pay удалили из App Store

Apple удалила приложение МТС Pay из App Store. Произошло это после ввода санкций США против российских банков.

Приложение МТС Pay было представлено 1 февраля. С его помощью можно добавить до 5 карт любых российских банков и использовать их при помощи платёжного стикера.

Сейчас стикеры от МТС могут получить жители Москвы и Санкт-Петербурга, а в других регионах они должны появиться только в марте.

Вчера также из App Store было удалено приложение МТС Банка.