GTA VI может выйти в конце 2023 года

Поклонники серии GTA с нетерпением ждут появление шестой части и по всей видимости ждать им придётся ещё долго. По информации авторитетного инсайдера, который ранее публиковал верную информацию о будущих фильмах вселенной DC и Star Wars, игру не стоит ждать в ближайшее время.

Утверждается, что в 2020 году компания Rockstar во внутренних документах расписывала свои будущие планы и в них значилась GTA VI с релизом на конец 2023 года. Стоит учитывать, что документы были составлены до начала пандемии COVID-19, а значит планы могли измениться в худшую сторону, а именно к сдвигу анонса на 2024 год.

Последняя часть GTA V вышла в сентябре 2013 года, а чуть позже состоялся запуск многопользовательской GTA Online. Она до сих пор возглавляет рейтинги, приносит разработчикам огромные деньги, а миллионы геймеров по всему миру ежедневно играют в неё.

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