Rockstar объявила дату выхода и стоимость GTA Trilogy

Rockstar объявила официальную дату выхода, а также стоимость легендарных реместаров Grand Theft Auto. Сведения об этом появились на странице предзаказа Rockstar Games. Сборник включает в себя третью часть, Vice City и San Andreas.

Выход игры состоится 11 ноября на PC и всех популярных консолях. Кроме того, игру уже можно оформить по предварительному заказу, а сама стоимость трилогии составляет 4 279 рублей. Если разделить ценник на три части, то получим 1 426 рублей за каждую GTA.

Страница предзаказа из магазина Rockstar Games / The GEEK

Официальная информация об игре также уже известна из официальной выдержи из описания. В игру добавлено множество улучшений самого разного плана, в том числе новая система освещения и повышенная детализация, текстуры высокого разрешения, увеличенная дальность прорисовки, управление и прицеливание в стиле Grand Theft Auto V и многое, многое другое.

По словам разработчиков, игра выглядит максимально живой и реалистичной. Скриншотов и видео ремастеров пока нет.