Список чит-кодов для ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas (PC)

Казалось, что чит-коды давно ушли в прошлое, но как бы не так. Выход ремастеров легендарных частей GTA заставил игроков окунуться в мир кодов. До этого разработчики заявляли, что некоторые чит-коды не будут работать, но не уточнили, какие.

Для активации читов, нужно пройти хотя бы одну миссию. Далее их можно вводить во время игры и не ставить её на паузу. Некоторые коды могут не сработать с первого раза, поэтому попробуйте сменить раскладку или ввести их снова, но в более быстром темпе.

Как и раньше, коды блокируют достижения, а также приводят к багам. Перед введением кодов, создайте отдельный save-файл и начинайте играть.

Чит-коды Grand Theft Auto III

Полное здоровье: GESUNDHEIT

Полная броня: TORTOISE

Всё оружие: GUNSGUNSGUNS

250 тысяч долларов: IFIWEREARICHMAN

Повысить уровень розыска: MOREPOLICEPLEASE

Понизить уровень розыска: NOPOLICEPLEASE

Сменить внешность: ILIKEDRESSINGUP

Злые прохожие: NOBODYLIKESME

Вооружённые прохожие: WEAPONSFORALL

Прохожие дерутся друг с другом: ITSALLGOINGMAAAD

Ускоренный ход времени: MADWEATHER

Ускоренный геймплей: TIMEFLIESWHENYOU

Замедленный геймплей: BOOOOORING

Улучшенное вождение: CORNERSLIKEMAD

Летающая машина: CHITTYCHITTYBB

Взорвать все машины: BANGBANGBANG

Танк: GIVEUSATANK

Ясная погода: SKINCANCERFORME

Облачная погода: ILIKESCOTLAND

Дождливая погода: ILOVESCOTLAND

Туманная погода: PEASOUP

Чит-коды Grand Theft Auto: Vice City

Полное здоровье: ASPIRINE

Полная броня: PRECIOUSPROTECTION

Первый набор оружия: THUGSTOOLS

Второй набор оружия: PROFESSIONALTOOLS

Третий набор оружия: NUTTERTOOLS

Мгновенная смерть: ICANTTAKEITANYMORE

Повысить уровень розыска: YOUWONTTAKEMEALIVE

Понизить уровень розыска: LEAVEMEALONE

Сменить внешний вид: STILLLIKEDRESSINGUP

Вооружённые прохожие: OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS

Злые прохожие: NOBODYLIKESME

Прохожие дерутся друг с другом: FIGHTFIGHTFIGHT

Ускоренный ход времени: LIFEISPASSINGMEBY

Ускоренный геймплей: ONSPEED

Замедленный геймплей: BOOOOOORING

Улучшенное вождение: GRIPISEVERYTHING

Агрессивные водители: MIAMITRAFFIC

Взорвать все машины: BIGBANG

Все машины розовые: AHAIRDRESSERSCAR

Все машины чёрные: IWANTITPAINTEDBLACK

Машины могут ездить под водой: SEAWAYS

Лодки могут летать: AIRSHIP

Ясная погода: APLEASANTDAY

Солнечная погода: ALOVELYDAY

Облачная погода: ABITDRIEG

Дождливая погода: CATSANDDOGS

Туманная погода: CANTSEEATHING

Танк: PANZER

Самолёт: FLYINGWAYS

Машина Bloodring Banger: TRAVELINSTYLE

Машина Bloodring Racer: GETTHEREQUICKLY

Машина Caddie: BETTERTHANWALKING

Машина Hotring Racer (1): GETTHEREVERYFASTINDEED

Машина Hotring Racer (2): GETTHEREAMAZINGLYFAST

Машина Hearse: THELASTRIDE

Машина Sabre Turbo: GETTHEREFAST

Лимузин: ROCKANDROLLCAR

Мусоровоз: RUBBISHCAR

Играть за Red Leather: STILLLIKEDRESSINGUP

Играть за Candy Suxxx: IWANTBIGTITS

Играть за Hilary King: ILOOKLIKEHILARY

Играть за Ken Rosenberg: MYSONISALAWYER

Играть за Lance Vance: LOOKLIKELANCE

Играть за участника Love Fist (1): ROCKANDROLLMAN

Играть за участника Love Fist (2): WELOVEOURDICK

Играть за Mercedes: FOXYLITTLETHING

Играть за Phil Cassady: ONEARMEDBANDIT

Играть за Ricardo Diaz: CHEATSHAVEBEENCRACKED

Играть за Sonny Forelli: IDONTHAVETHEMONEYSONNY

Дамский угодник: FANNYMAGNET

Чит-коды Grand Theft Auto: San Andreas

250 тысяч долларов, полное здоровье и целая броня: INEEDSOMEHELP

250 тысяч долларов, полное здоровье и целая броня: HESOYAM

Первый набор оружия: THUGSARMOURY

Второй набор оружия: PROFESSIONALSKIT

Третий набор оружия: NUTTERSTOYS

Профессиональное владение оружием: PROFESSIONALKILLER

Мгновенная смерть: GOODBYECRUELWORLD

Бесконечный боезапас: FULLCLIP

Повысить уровень розыска: TURNUPTHEHEAT

Понизить уровень розыска: TURNDOWNTHEHEAT

Максимальный уровень розыска: BRINGITON

«Заморозить» уровень розыска: IDOASIPLEASE

Максимальный вес: WHOATEALLTHEPIES

Максимальная мускулатура: BUFFMEUP

Максимальная привлекательность: HELLOLADIES

Максимальные вес и мускулатура: KVGYZQK

Максимальный объём лёгких: MANFROMATLANTIS

Максимальные навыки управления транспортом: NATURALTALENT

Максимальное уважение: WORSHIPME

Суперпрыжок: KANGAROO

Суперудар: STINGLIKEABEE

Вооружённые прохожие: SURROUNDEDBYNUTTERS

Злые прохожие: STOPPICKINGONME

Прохожие дерутся друг с другом: STATEOFEMERGENCY

Прохожие охотятся за вами: BAGOWPG

На улицах одни преступники: ONLYHOMIESALLOWED

Прохожие выглядят как Элвис: BLUESUEDESHOES

Прохожие исчезают: GHOSTTOWN

Завербовать прохожего и дать ему пистолет: SJMAHPE

Завербовать прохожего и дать ему ракетную установку: ZSOXFSQ

Ускоренный геймплей: SPEEDITUP

Замедленный геймплей: SLOWITDOWN

Улучшенное вождение: STICKLIKEGLUE

Агрессивные водители: ALLDRIVERSARECRIMINALS

Летающие машины: CHITTYCHITTYBANGBANG

Езда по воде: GKPNMQ

Летающие лодки: FLYINGFISH

Увеличить скорость машины: LPNQMAS

У всех машин есть нитро-ускорение: SPEEDFREAK

У всех такси есть нитро-ускорение: VKYPQCF

Все машины розовые: PINKISTHENEWCOOL

Все машины чёрные: SOLONGASITSBLACK

По улицам ездят только дешёвые машины: EVERYONEISPOOR

По улицам ездят только дорогие машины: EVERYONEISRICH

На улице всегда девять вечера: OFVIAC

Ночь: NIGHTPROWLER

Солнечная погода: MGHXYRM

Очень солнечная погода: ICIKPYH

Облачная погода: DULLDULLDAY

Дождливая погода: STAYINANDWATCHTV

Туманная погода: CANTSEEWHEREIMGOING

Пылевая буря: SANDINMYEARS

Танк: TIMETOKICKASS

Джетпак: ROCKETMAN

Машина Monster Truck: MONSTERMASH

Парашют: LETSGOBASEJUMPING

Машина Bloodring Banger: OLDSPEEDDEMON

Машина Romero’s Hearse: WHERESTHEFUNERAL

Машина Caddy: 18HOLES

Бульдозер Dozer: ITSALLBULL

Машина Hotring Racer (1): VROCKPOKEY

Машина Hotring Racer (2): JUSTTRYANDSTOPME

Лимузин: CELEBRITYSTATUS

Машина Rancher: DOUGHNUTHANDICAP

Вертолёт Hunter: OHDUDE

Истребитель Hydra: JUMPJET

Лёгкий самолёт Stuntplane: FLYINGTOSTUNT

Квадроцикл: FOURWHEELFUN

Грузовик с цистерной: HITTHEROADJACK

Мусоровоз: TRUEGRIME

Cудно на воздушной подушке Vortex: IWANTTOHOVER