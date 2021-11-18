Список чит-кодов для ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas (PC)

Казалось, что чит-коды давно ушли в прошлое, но как бы не так. Выход ремастеров легендарных частей GTA заставил игроков окунуться в мир кодов. До этого разработчики заявляли, что некоторые чит-коды не будут работать, но не уточнили, какие.
Для активации читов, нужно пройти хотя бы одну миссию. Далее их можно вводить во время игры и не ставить её на паузу. Некоторые коды могут не сработать с первого раза, поэтому попробуйте сменить раскладку или ввести их снова, но в более быстром темпе.
Как и раньше, коды блокируют достижения, а также приводят к багам. Перед введением кодов, создайте отдельный save-файл и начинайте играть.
Чит-коды Grand Theft Auto III
Полное здоровье: GESUNDHEIT
Полная броня: TORTOISE
Всё оружие: GUNSGUNSGUNS
250 тысяч долларов: IFIWEREARICHMAN
Повысить уровень розыска: MOREPOLICEPLEASE
Понизить уровень розыска: NOPOLICEPLEASE
Сменить внешность: ILIKEDRESSINGUP
Злые прохожие: NOBODYLIKESME
Вооружённые прохожие: WEAPONSFORALL
Прохожие дерутся друг с другом: ITSALLGOINGMAAAD
Ускоренный ход времени: MADWEATHER
Ускоренный геймплей: TIMEFLIESWHENYOU
Замедленный геймплей: BOOOOORING
Улучшенное вождение: CORNERSLIKEMAD
Летающая машина: CHITTYCHITTYBB
Взорвать все машины: BANGBANGBANG
Танк: GIVEUSATANK
Ясная погода: SKINCANCERFORME
Облачная погода: ILIKESCOTLAND
Дождливая погода: ILOVESCOTLAND
Туманная погода: PEASOUP
Чит-коды Grand Theft Auto: Vice City
Полное здоровье: ASPIRINE
Полная броня: PRECIOUSPROTECTION
Первый набор оружия: THUGSTOOLS
Второй набор оружия: PROFESSIONALTOOLS
Третий набор оружия: NUTTERTOOLS
Мгновенная смерть: ICANTTAKEITANYMORE
Повысить уровень розыска: YOUWONTTAKEMEALIVE
Понизить уровень розыска: LEAVEMEALONE
Сменить внешний вид: STILLLIKEDRESSINGUP
Вооружённые прохожие: OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
Злые прохожие: NOBODYLIKESME
Прохожие дерутся друг с другом: FIGHTFIGHTFIGHT
Ускоренный ход времени: LIFEISPASSINGMEBY
Ускоренный геймплей: ONSPEED
Замедленный геймплей: BOOOOOORING
Улучшенное вождение: GRIPISEVERYTHING
Агрессивные водители: MIAMITRAFFIC
Взорвать все машины: BIGBANG
Все машины розовые: AHAIRDRESSERSCAR
Все машины чёрные: IWANTITPAINTEDBLACK
Машины могут ездить под водой: SEAWAYS
Лодки могут летать: AIRSHIP
Ясная погода: APLEASANTDAY
Солнечная погода: ALOVELYDAY
Облачная погода: ABITDRIEG
Дождливая погода: CATSANDDOGS
Туманная погода: CANTSEEATHING
Танк: PANZER
Самолёт: FLYINGWAYS
Машина Bloodring Banger: TRAVELINSTYLE
Машина Bloodring Racer: GETTHEREQUICKLY
Машина Caddie: BETTERTHANWALKING
Машина Hotring Racer (1): GETTHEREVERYFASTINDEED
Машина Hotring Racer (2): GETTHEREAMAZINGLYFAST
Машина Hearse: THELASTRIDE
Машина Sabre Turbo: GETTHEREFAST
Лимузин: ROCKANDROLLCAR
Мусоровоз: RUBBISHCAR
Играть за Red Leather: STILLLIKEDRESSINGUP
Играть за Candy Suxxx: IWANTBIGTITS
Играть за Hilary King: ILOOKLIKEHILARY
Играть за Ken Rosenberg: MYSONISALAWYER
Играть за Lance Vance: LOOKLIKELANCE
Играть за участника Love Fist (1): ROCKANDROLLMAN
Играть за участника Love Fist (2): WELOVEOURDICK
Играть за Mercedes: FOXYLITTLETHING
Играть за Phil Cassady: ONEARMEDBANDIT
Играть за Ricardo Diaz: CHEATSHAVEBEENCRACKED
Играть за Sonny Forelli: IDONTHAVETHEMONEYSONNY
Дамский угодник: FANNYMAGNET
Чит-коды Grand Theft Auto: San Andreas
250 тысяч долларов, полное здоровье и целая броня: INEEDSOMEHELP
250 тысяч долларов, полное здоровье и целая броня: HESOYAM
Первый набор оружия: THUGSARMOURY
Второй набор оружия: PROFESSIONALSKIT
Третий набор оружия: NUTTERSTOYS
Профессиональное владение оружием: PROFESSIONALKILLER
Мгновенная смерть: GOODBYECRUELWORLD
Бесконечный боезапас: FULLCLIP
Повысить уровень розыска: TURNUPTHEHEAT
Понизить уровень розыска: TURNDOWNTHEHEAT
Максимальный уровень розыска: BRINGITON
«Заморозить» уровень розыска: IDOASIPLEASE
Максимальный вес: WHOATEALLTHEPIES
Максимальная мускулатура: BUFFMEUP
Максимальная привлекательность: HELLOLADIES
Максимальные вес и мускулатура: KVGYZQK
Максимальный объём лёгких: MANFROMATLANTIS
Максимальные навыки управления транспортом: NATURALTALENT
Максимальное уважение: WORSHIPME
Суперпрыжок: KANGAROO
Суперудар: STINGLIKEABEE
Вооружённые прохожие: SURROUNDEDBYNUTTERS
Злые прохожие: STOPPICKINGONME
Прохожие дерутся друг с другом: STATEOFEMERGENCY
Прохожие охотятся за вами: BAGOWPG
На улицах одни преступники: ONLYHOMIESALLOWED
Прохожие выглядят как Элвис: BLUESUEDESHOES
Прохожие исчезают: GHOSTTOWN
Завербовать прохожего и дать ему пистолет: SJMAHPE
Завербовать прохожего и дать ему ракетную установку: ZSOXFSQ
Ускоренный геймплей: SPEEDITUP
Замедленный геймплей: SLOWITDOWN
Улучшенное вождение: STICKLIKEGLUE
Агрессивные водители: ALLDRIVERSARECRIMINALS
Летающие машины: CHITTYCHITTYBANGBANG
Езда по воде: GKPNMQ
Летающие лодки: FLYINGFISH
Увеличить скорость машины: LPNQMAS
У всех машин есть нитро-ускорение: SPEEDFREAK
У всех такси есть нитро-ускорение: VKYPQCF
Все машины розовые: PINKISTHENEWCOOL
Все машины чёрные: SOLONGASITSBLACK
По улицам ездят только дешёвые машины: EVERYONEISPOOR
По улицам ездят только дорогие машины: EVERYONEISRICH
На улице всегда девять вечера: OFVIAC
Ночь: NIGHTPROWLER
Солнечная погода: MGHXYRM
Очень солнечная погода: ICIKPYH
Облачная погода: DULLDULLDAY
Дождливая погода: STAYINANDWATCHTV
Туманная погода: CANTSEEWHEREIMGOING
Пылевая буря: SANDINMYEARS
Танк: TIMETOKICKASS
Джетпак: ROCKETMAN
Машина Monster Truck: MONSTERMASH
Парашют: LETSGOBASEJUMPING
Машина Bloodring Banger: OLDSPEEDDEMON
Машина Romero’s Hearse: WHERESTHEFUNERAL
Машина Caddy: 18HOLES
Бульдозер Dozer: ITSALLBULL
Машина Hotring Racer (1): VROCKPOKEY
Машина Hotring Racer (2): JUSTTRYANDSTOPME
Лимузин: CELEBRITYSTATUS
Машина Rancher: DOUGHNUTHANDICAP
Вертолёт Hunter: OHDUDE
Истребитель Hydra: JUMPJET
Лёгкий самолёт Stuntplane: FLYINGTOSTUNT
Квадроцикл: FOURWHEELFUN
Грузовик с цистерной: HITTHEROADJACK
Мусоровоз: TRUEGRIME
Cудно на воздушной подушке Vortex: IWANTTOHOVER
Комментарии