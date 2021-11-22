В ремастере GTA: San Andreas нашли рабочий VR-режим

Один из пользователей Twitter под ником Ben нашёл в ремастере Grand Theft Auto: San Andreas упоминание VR-режима, а также его рабочую, но «сырую» версию.

Доступ к VR-режиму можно получить при помощи специальной команды debug-меню. При вводе в меню команды «GTA.VR.1», камера будет работать от лица главного героя, как это реализовано в GTA 5. Режим позволяет перемещаться пешим ходом, но если попасть в автомобиль, то камера переключается на обычный от третьего лица.

There is a debug Unreal command for GTA VR but it looks a little bit unfinished. Maybe it would be cool if they implemented this as a first-person option? It plays pretty well. Gunfights and punching will need tweaking, would be super cool for screenshots! pic.twitter.com/pxq5ivwGOA — Ben T (@videotech_) November 20, 2021

Новый вид от первого лица должен появится в специальной VR-версии Grand Theft Auto: San Andreas для очков Oculus Quest 2. Она была анонсирована в октябре 2021 года на специальном мероприятии Facebook.