В ремастере GTA: San Andreas нашли рабочий VR-режим

Один из пользователей Twitter под ником Ben нашёл в ремастере Grand Theft Auto: San Andreas упоминание VR-режима, а также его рабочую, но «сырую» версию.
Доступ к VR-режиму можно получить при помощи специальной команды debug-меню. При вводе в меню команды «GTA.VR.1», камера будет работать от лица главного героя, как это реализовано в GTA 5. Режим позволяет перемещаться пешим ходом, но если попасть в автомобиль, то камера переключается на обычный от третьего лица.
Новый вид от первого лица должен появится в специальной VR-версии Grand Theft Auto: San Andreas для очков Oculus Quest 2. Она была анонсирована в октябре 2021 года на специальном мероприятии Facebook.
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