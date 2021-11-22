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Новости

В ремастере GTA: San Andreas нашли рабочий VR-режим

Один из пользователей Twitter под ником Ben нашёл в ремастере Grand Theft Auto: San Andreas упоминание VR-режима, а также его рабочую, но «сырую» версию.

Доступ к VR-режиму можно получить при помощи специальной команды debug-меню. При вводе в меню команды «GTA.VR.1», камера будет работать от лица главного героя, как это реализовано в GTA 5. Режим позволяет перемещаться пешим ходом, но если попасть в автомобиль, то камера переключается на обычный от третьего лица.

Новый вид от первого лица должен появится в специальной VR-версии Grand Theft Auto: San Andreas для очков Oculus Quest 2. Она была анонсирована в октябре 2021 года на специальном мероприятии Facebook.

Источник:
Twitter
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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