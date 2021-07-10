TikTok будет автоматически удалять видео с запрещённым контентом

TikTok начинает ускорять процесс модерации контента, оптимизируя собственные алгоритмы и заменяя ими людей. Площадка будет использоваться автоматизированные системы проверки для проверки видео с порнографическим контентом, насилием и действиями нарушающий закон.

При обнаружении подобного контента из перечисленных выше категорий, оно будет мгновенно удалено. Автор публикации будет заблокирован с предоставлением возможности обратиться к модератору-человеку.

Также в TikTok отметили, что после обновления изменится система уведомления пользователей, которые нарушают Правила соцсети. Например, если пользователь выложит материал о сексуальном насилии над детьми, то это приведёт к незамедлительной блокировки.