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TikTok будет автоматически удалять видео с запрещённым контентом

TikTok начинает ускорять процесс модерации контента, оптимизируя собственные алгоритмы и заменяя ими людей. Площадка будет использоваться автоматизированные системы проверки для проверки видео с порнографическим контентом, насилием и действиями нарушающий закон.

При обнаружении подобного контента из перечисленных выше категорий, оно будет мгновенно удалено. Автор публикации будет заблокирован с предоставлением возможности обратиться к модератору-человеку.

Также в TikTok отметили, что после обновления изменится система уведомления пользователей, которые нарушают Правила соцсети. Например, если пользователь выложит материал о сексуальном насилии над детьми, то это приведёт к незамедлительной блокировки.

Источник:
TikTok
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