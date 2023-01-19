Grand Theft Auto: The Trilogy вышла в Steam

Всеми известный скандальный сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition появился в Steam. Сейчас его можно приобрести со скидкой в 50%, которая продлится до 2 февраля 2023 года.

Стоимость игры со скидкой составляет $30 (около 2100 рублей), а после окончания акции её будут отдавать за $60 (около 4100 рублей).

Приобрести GTA: The Trilogy в России или Беларуси нельзя, так как издатель 2K Games приостановил свою деятельность в этих странах. Несмотря на это, все три игры обладают субтитрами и соответствующим интерфейсом.