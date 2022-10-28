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График выпуска OxygenOS 13 на базе Android 13

Китайская компания OnePlus опубликовала график выхода бета-версии OxygenOS 13 на базе Android 13 для своих смартфонов. Судя по этим данным, для модели 10 Pro обновление до беты доступно ещё с августа 2022 года, а стабильная версия вышла в конце сентября.

Примерно тогда же беты получили OnePlus 10R, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9. А в четвёртом квартале ожидается появление бета-версий для следующих моделей:

  • OnePlus 10T
  • OnePlus 9RT
  • OnePlus 9R
  • OnePlus 8
  • OnePlus 8 Pro
  • OnePlus 8T
  • OnePlus Nord 2T
  • OnePlus Nord CE 2 Lite

В 2023 году получат обновление:

  • OnePlus Nord CE
  • Nord CE 2
  • Nord 2

Даты выхода релизной версии пока не сообщаются.

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Источник:
The GEEK
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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