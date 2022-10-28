График выпуска OxygenOS 13 на базе Android 13

Китайская компания OnePlus опубликовала график выхода бета-версии OxygenOS 13 на базе Android 13 для своих смартфонов. Судя по этим данным, для модели 10 Pro обновление до беты доступно ещё с августа 2022 года, а стабильная версия вышла в конце сентября.

Примерно тогда же беты получили OnePlus 10R, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9. А в четвёртом квартале ожидается появление бета-версий для следующих моделей:

OnePlus 10T

OnePlus 9RT

OnePlus 9R

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

В 2023 году получат обновление:

OnePlus Nord CE

Nord CE 2

Nord 2

Даты выхода релизной версии пока не сообщаются.