График выпуска OxygenOS 13 на базе Android 13

Китайская компания OnePlus опубликовала график выхода бета-версии OxygenOS 13 на базе Android 13 для своих смартфонов. Судя по этим данным, для модели 10 Pro обновление до беты доступно ещё с августа 2022 года, а стабильная версия вышла в конце сентября.
Примерно тогда же беты получили OnePlus 10R, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9. А в четвёртом квартале ожидается появление бета-версий для следующих моделей:
- OnePlus 10T
- OnePlus 9RT
- OnePlus 9R
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 8T
- OnePlus Nord 2T
- OnePlus Nord CE 2 Lite
В 2023 году получат обновление:
- OnePlus Nord CE
- Nord CE 2
- Nord 2
Даты выхода релизной версии пока не сообщаются.
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