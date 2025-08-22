RuStore на iPhone может появиться до конца года, но не к срокам закона | The GEEK
RuStore на iPhone может появиться до конца года, но не к срокам закона

Apple и российские власти обсуждают возможность появления RuStore на iPhone.
Валентин Снежин сегодня в 19:11

Депутат Госдумы Антон Горелкин подтвердил, что Apple ведёт переговоры о размещении российского магазина приложений RuStore на iPhone.

По словам парламентария, RuStore появится на iOS до конца года, однако не факт, что это произойдёт к сентябрю — именно тогда вступают в силу поправки к закону «О защите прав потребителей», которые обязывают устанавливать RuStore на все смартфоны, продаваемые в России.

Горелкин уточнил, что магазин будет доступен в App Store, а также предлагаться пользователям для скачивания при первом включении iPhone. Он выразил уверенность, что Apple и VK договорятся о «справедливом размере комиссий» и найдут решение для проведения платежей.

Мои источники также подтверждают факт этой коммуникации и считают, что она движется в правильном направлении. Компания заинтересована в сохранении своих позиций на рынке РФ, поэтому стремится соблюдать наше законодательство.

— Антон Горелкин

О переговорах ранее писали «Известия», ссылаясь на три источника на IT-рынке и в органах власти. Один из собеседников, близкий к правительству, подтвердил факт контактов. По его словам, вопрос о допуске RuStore в App Store поднимался «в ходе переговоров с американским бизнесом главы РФПИ Кирилла Дмитриева».

Техническая реализация вызывает вопросы. Участники рынка признавали, что сами они не могут предустанавливать RuStore на iPhone. Среди обсуждаемых вариантов — информирование покупателей на ценниках и чеках о том, что устройство продаётся «с недостатками», либо получение расписки о том, что клиент уведомлён об отсутствии нужного ПО.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
