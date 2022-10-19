Google выпустила новые виджеты для iPhone на iOS 16

Google выпустила новые виджеты своих сервисов для экрана блокировки iPhone. Они доступны для тех смартфонов, которые уже работают на iOS 16.

Обновления коснулись виджетов Gmail, «Новости Google», «Поиск», Google Lens, «Карты», Chrome и других. Можно будет следить за количеством новых сообщений на почте, менять экраны блокировки, показывать заголовки новостей в реальном времени и многое другое.

Для точной работы виджетов Google необходима последняя версия iOS и последние версии приложений.

Как добавлять новые виджеты Google на iPhone можно посмотреть в инструкции компании.

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