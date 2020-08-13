Google выпустит флагманский Pixel 5 XL вместо Pixel 5

Компания Google уже подтверждала слухи о разработке смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Недавно в популярном бенчмаркете даже засветились характеристики Pixel 5. Однако, результаты не впечатляли — даже предыдущая модель Pixel 4 прошла тест лучше.

Видимо поэтому Google решила отказаться от «пятерки» и выпустить сразу 5 XL. Источники сообщают, что продвинутая версия получит увеличенную площадь дисплея и усовершенствованные технологии.

К тому же, основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, Росс Янг ранее рассказывал про существование Pixel 5 XL с 6,67-дюймовым экраном, частотой обновления 120 Гц и однокристальной системы Snapdragon 765G.

По предварительным данным новинка будет стоит около $700.