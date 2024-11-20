Google выпустила первую бета-версию Android 16

Google выпустила первую бета-версию операционной системы Android 16 для разработчиков. Это произошло всего спустя пару месяцев после глобального релиза Android 15.

Хотя изменений в первой бета-версии пока немного, они уже дают представление о новых возможностях Android 16:

Инструмент выбора фотографий — возможность для разработчиков добавлять в свои приложения функцию выбора фото и видео из локального или облачного хранилища

Медицинские записи API Health Connect — функция позволяет приложениям считывать и записывать в формате FHIR медицинские данные пользователя с его разрешения

Privacy Sandbox — новая система, направленная на баланс между конфиденциальностью пользователей и потребностями рекламодателей в сборе данных для таргетированной рекламы

Обмен аудио — одновременная трансляция звука на несколько Bluetooth-устройств

Первая бета Android 16 доступна для разработчиков на смартфонах Pixel 6 и новее. Перед установкой системы необходимо сбросить смартфон до заводских настроек, если на нём установлена Android 15 QPR2.

Согласно опубликованному плану, стабильная версия Android 16 будет готова к концу первого квартала 2025 года, а официальный релиз состоится во втором квартале.