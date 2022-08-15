Google выпустила AOSP-версию Android 13

Компания Google заявила, что финальное обновление Android 13 выходит для смартфонов Google Pixel. Кроме того, новая «операционка» вышла раньше обычного. Для сравнения – релиз Android 12 состоялся в октябре 2021 года, а Android 11 — в сентябре 2020 года.
Ключевые особенности Android 13:
- возможность настраивать иконки сторонних приложений в одном стиле со заставкой;
- новый вид уведомления;
- опции ограничения доступа к фотографиям и видео для конкретного приложения;
- выбор языка для каждого приложения;
- обновлённый медиаплеер с настройкой внешнего вида под стиль трека;
- поддержка Bluetooth Low Energy.
Изначально в планах Google был выпуск Android 13 вместе с патчем безопасности за 1 сентября 2022 года. Спустя месяц после финальной бета-версии Android 13, компания выпускает релизную версию ОС.
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