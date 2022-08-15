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Новости

Google выпустила AOSP-версию Android 13

Компания Google заявила, что финальное обновление Android 13 выходит для смартфонов Google Pixel. Кроме того, новая «операционка» вышла раньше обычного. Для сравнения – релиз Android 12 состоялся в октябре 2021 года, а Android 11 — в сентябре 2020 года.

Ключевые особенности Android 13:

  • возможность настраивать иконки сторонних приложений в одном стиле со заставкой;
  • новый вид уведомления;
  • опции ограничения доступа к фотографиям и видео для конкретного приложения;
  • выбор языка для каждого приложения;
  • обновлённый медиаплеер с настройкой внешнего вида под стиль трека;
  • поддержка Bluetooth Low Energy.

Изначально в планах Google был выпуск Android 13 вместе с патчем безопасности за 1 сентября 2022 года. Спустя месяц после финальной бета-версии Android 13, компания выпускает релизную версию ОС.

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Источник:
Google

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