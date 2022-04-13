Google выпустила приложение для переноса данных с iOS на Android

Google запустила приложение «Переход на Android» на iOS, которое позволяет безопасно и быстро перенести свои данные с iPhone на смартфон на базе Android.

Приложение незаметно появилось еще в понедельник, никаких громких анонсов компания не делала. Переместить с iPhone на Android-устройство можно события из календаря, контакты, фото и видео. Все файлы переносятся «по воздуху» и быстро.

Когда процесс передачи завершится, пользователю будет предложено отключить iMessage, чтобы сообщения передавались через SMS.

Пока что приложение не находится через поиск, но по ссылке спокойно скачивается.

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