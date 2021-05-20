Google откроет свой первый оффлайн-магазин

Google решила пойти в розничную торговлю и начнёт она покорять рынок со своим первым оффлайн-магазином, который откроется этим летом в Нью-Йорке.

В компании отметили, что в магазине будет широкий ассортимент продуктов Google, а именно смартфоны Pixel, дисплеи Nest, устройства Fitbit и электронные книги Pixelbook. Также будет доступен онлайн-магазин с возможностью забрать свой заказ из физического Google Store.

Стоит отметить, что продукты Google проблематично достать на отечественном рынке. Тот же смартфон Pixel можно приобрести только у серых продавцов или через специальный службы доставки заказов из США.

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