Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Google разрабатывает свою AR-гарнитуру

Компания Google ведёт разработку гарнитуры дополненной реальности под кодовым названием Project Iris, которая должна стать ответом на решения Meta и Apple. Новинка использует камеры, которые обращены наружу и полагается на облачную обработку данных.

Судя по имеющимся данным, гарнитура получит фирменный чип Tensor, который используется в Pixel 6, однако обработка графики будет идти в облаках. Внешне гарнитура напоминает лыжные очки.

На данный момент проект находится на ранней стадии. Над ним работает порядка 300 человек, причём всё весьма сильно засекречено. Доступ на объект, где идёт разработка, ограничен, а команда подчиняется непосредственно Сундару Пичаи.

Ожидается, что устройство появится на рынке через несколько лет, ориентировочно в 2024-25 годах. Отметим, что ранее у компании уже были очки Google Glass. Проект начали в 2012 году, но в 2015-м свернули.

Источник:
The Verge

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.

Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии