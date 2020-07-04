Google рассказала о будущих функциях Android 12
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Новости

Google рассказала о будущих функциях Android 12

Не так давно на новостном ресурсе Reddit прошло мероприятие, на котором представители Google ответили на вопросы пользователей относительно будущего Android и последующих версий. Так, в рамках этого мероприятия были получены ответы на самые популярные вопросы, раскрыты некоторые функции, которые точно не появятся в Android 11. Вполне возможно, их релиз перенесен на 2021 года, когда в свет выйдет 12 версия платформы.

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Итак, то, о чем мечтали многие пользователи, то есть скриншот длинных страниц с возможностью прокрутки, не состоится. Его не стоит ожидать в Android 11, хотя эта функция присутствовала в тестовых версиях. По словам разработчиков компании, которые трудятся над платформой, работа над функциональностью этой возможности все еще ведется и ее релиз может состояться в версии Android 12.

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А вот появление новой облачной системы, которая послужит отличным ресурсом для резервного копирования, можно говорить однозначно в версии Android 11. Пользователю будет предоставлена более усовершенствованная система настроек, которые отлично подойдут для создания резервных копий, причем с разных устройств. Ограничение в виде лимита 25 МБ для приложений будет снято. Также не станет функции локального создания резервной копии всей информации со смартфона через ADB на ПК.

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Еще одна инновация, которая уже начала появляться в Android 11, но ее окончательное внедрение состоится в Android 12 – это агрессивное закрытие приложений. Однако окончательно это функция будет реализована позже. Сейчас на многих устройствах разных производителей подобное явление происходит очень часто, что ведет к бессмысленности запуска множества приложений одновременно. Да, функция полезная, как для сохранения заряда аккумулятора, но она негативно влияет на то, что некоторые приложения становятся бесполезны.

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В Android 11 лишь снизят накал и потребуют от производителей устройств извещать покупателей и владельцев о возможном закрытии приложений, которые работают в фоновом режиме. Более того, разработчикам будет предоставлен новый API, который будет показывать из-за чего происходит закрытие приложений. И в конце скажем, что упор в следующих версия платформы Android будет сделан на усовершенствование жестового управления, а также свободы и возможностей для сторонних лаунчеров.

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