Google рассказала о будущих функциях Android 12

Не так давно на новостном ресурсе Reddit прошло мероприятие, на котором представители Google ответили на вопросы пользователей относительно будущего Android и последующих версий. Так, в рамках этого мероприятия были получены ответы на самые популярные вопросы, раскрыты некоторые функции, которые точно не появятся в Android 11. Вполне возможно, их релиз перенесен на 2021 года, когда в свет выйдет 12 версия платформы.

Итак, то, о чем мечтали многие пользователи, то есть скриншот длинных страниц с возможностью прокрутки, не состоится. Его не стоит ожидать в Android 11, хотя эта функция присутствовала в тестовых версиях. По словам разработчиков компании, которые трудятся над платформой, работа над функциональностью этой возможности все еще ведется и ее релиз может состояться в версии Android 12.

А вот появление новой облачной системы, которая послужит отличным ресурсом для резервного копирования, можно говорить однозначно в версии Android 11. Пользователю будет предоставлена более усовершенствованная система настроек, которые отлично подойдут для создания резервных копий, причем с разных устройств. Ограничение в виде лимита 25 МБ для приложений будет снято. Также не станет функции локального создания резервной копии всей информации со смартфона через ADB на ПК.

Еще одна инновация, которая уже начала появляться в Android 11, но ее окончательное внедрение состоится в Android 12 – это агрессивное закрытие приложений. Однако окончательно это функция будет реализована позже. Сейчас на многих устройствах разных производителей подобное явление происходит очень часто, что ведет к бессмысленности запуска множества приложений одновременно. Да, функция полезная, как для сохранения заряда аккумулятора, но она негативно влияет на то, что некоторые приложения становятся бесполезны.

В Android 11 лишь снизят накал и потребуют от производителей устройств извещать покупателей и владельцев о возможном закрытии приложений, которые работают в фоновом режиме. Более того, разработчикам будет предоставлен новый API, который будет показывать из-за чего происходит закрытие приложений. И в конце скажем, что упор в следующих версия платформы Android будет сделан на усовершенствование жестового управления, а также свободы и возможностей для сторонних лаунчеров.