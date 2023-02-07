Google представила свой чат-бот, похожий на ChatGPT — он называется Bard

Компания Google представила свой сервис разговорного искусственного интеллекта под названием Bard. Это пока экспериментальный проект, который основан на языковой модели LaMDA.

Нейросеть стала известна в прошлом году, когда один из инженеров компании назвал её «разумной». Пока что система доступна для некоторых пользователей в формате тестирования, но скоро её запустят для всех. Как ожидается, это произойдёт в ближайшие недели.

Bard представляет собой ответ системе ChatGPT, при этом нейросеть Google основана пока что на упрощённой версии LaMDA, которая будет потреблять меньше аппаратных ресурсов.

Также компания заявила о намерении создать набор инструментов и API-интерфейсов, которые помогут разработчикам прикладных программ добавлять Bard в прикладные программы.