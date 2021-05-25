Google представила долгожданную ОС Fuschia

Компания Google запустила-таки давно ожидаемую операционную систему Fuchsia — пока только на умных дисплеях Google Nest Hub первого поколения. Развёртывание займёт несколько месяцев.

ОС основана на микроядре Zircon, а не на Linux. На основе последнего построены Android, Chrome OS и Cast OS (ранее эта система использовалась в Nest Hub).

Пока неясно, будет ли «Фуксия» использоваться вместо Android, ведь для этого потребуется возможность запуска на ней всех приложений под смартфоны. Или же она останется специализированной системой для Nest Hub и подобных устройств.

В компании утверждают, что Fuchsia OS может работать на всех устройствах. В 2019 году прозвучало такое заявление:

Это не только про телефоны и ПК. В мире «Интернета вещей» растёт число устройств, которым требуются операционные системы, новые среды выполнения и так далее. Я думаю, что есть много места для нескольких операционных систем с разными достоинствами и специализацией. Fuchsia — одна из них. Хироши Локхаймер, старший вице-президент Google по Android, Chrome, Chrome OS и Google Play

В общем, остаётся ждать.

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