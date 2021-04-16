Google показала, как менялась Земля за 37 лет

Компания Google запустила новую функцию Timelapse в своём сервисе Google Планета Земля. Она позволяет за несколько секунд увидеть, как менялась наша планета с 1984 по 2020 годы. В компании отметили, что хотели показать, как человек разрушает экосистему планеты. Посмотреть на таймлапс можно здесь.

А без загрузки сервиса видео доступны на YouTube.

Сервис предлагает пять экскурсий, которые посвящены сокращению площади лесов, росту городской инфраструктуры, глобальному потеплению, урону от добычи полезных ископаемых и возобновляемым источникам энергии.

Основой для этого послужили более 24 миллионов спутниковых снимков с разрешением более 400 миллионов мегапикселей.