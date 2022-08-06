Google выпустит смартфон Pixel с керамическим корпусом

Популярный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что Google планирует выпустить следующий Pixel в керамическом корпусе.

Сообщается, что теперь смартфоны компании будут производиться на заводе Foxconn, там же, где собирают iPhone. Первыми двумя устройствами могут стать складной Pixel Notepad и базовая модель Pixel. Последний, как раз, может получить керамическую панель. Ранее Google использовала более распространенные материалы — пластик, стекло и металл.

По слухам, керамический смартфон получит дисплей с разрешением 2048 х 1080, процессор Tensor второго поколения и основную камеру с датчиками на 64 и 50 Мп. Фронтальную камеру разместят в вырезе по центру.

Предполагается, что такой смартфон будет версией Pixel сегмента премиум. Новинка будет выпущена в качестве конкурента Galaxy S22 Ultra. Однако, скорее всего, речь идет не о грядущем Pixel 7.

Рендер Google Pixel 7

Даты анонса и рендеры пока отсутствует.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!