YouTube блокирует режим Картинка-в-картинке на iOS 14, если нет платной подписки

С момента появления iOS 14, операционка обзавелась режимом под названием Картинка-в-картинке, который позволял смотреть видео в миниатюрном окне и параллельно использовать другое приложение.
Если ранее функция работала на сайте YouTube в браузере Safari, то сегодня пользователи столкнулись с неожиданностью. Дело в том, что Google ограничила возможности функции в веб-версии для обычных пользователей и оставила её только для подписчиков платного тарифа Premium. В самом приложении Картинка-в-картинке до сих пор не реализована.
Стоит отметить, что этот режим работает, если просматривать встроенный YouTube-ролик на стороннем сайте.
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