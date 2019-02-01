YouTube блокирует режим Картинка-в-картинке на iOS 14, если нет платной подписки

С момента появления iOS 14, операционка обзавелась режимом под названием Картинка-в-картинке, который позволял смотреть видео в миниатюрном окне и параллельно использовать другое приложение.

Если ранее функция работала на сайте YouTube в браузере Safari, то сегодня пользователи столкнулись с неожиданностью. Дело в том, что Google ограничила возможности функции в веб-версии для обычных пользователей и оставила её только для подписчиков платного тарифа Premium. В самом приложении Картинка-в-картинке до сих пор не реализована.

iOS 14’s picture-in-picture mode doesn’t work with YouTube in Safari. 🤔 pic.twitter.com/JwGLAmwhwb — Jay Peters 🧇 (@jaypeters) September 18, 2020

Стоит отметить, что этот режим работает, если просматривать встроенный YouTube-ролик на стороннем сайте.