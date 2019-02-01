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Новости

YouTube блокирует режим Картинка-в-картинке на iOS 14, если нет платной подписки

С момента появления iOS 14, операционка обзавелась режимом под названием Картинка-в-картинке, который позволял смотреть видео в миниатюрном окне и параллельно использовать другое приложение.

Если ранее функция работала на сайте YouTube в браузере Safari, то сегодня пользователи столкнулись с неожиданностью. Дело в том, что Google ограничила возможности функции в веб-версии для обычных пользователей и оставила её только для подписчиков платного тарифа Premium. В самом приложении Картинка-в-картинке до сих пор не реализована.

Стоит отметить, что этот режим работает, если просматривать встроенный YouTube-ролик на стороннем сайте.

Источник:
The Verge
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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

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