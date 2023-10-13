Google Pixel 8 Pro проверили на прочность

Канал JerryRigEverything протестировал на прочность флагманский смартфон Google Pixel 8 Pro. Результаты показали, что устройство обладает высокой стойкостью.

Оценив по шкале Мооса, прочность стекла смартфона составила 6 единиц. Даже при царапинах на передней панели в области сканера отпечатков пальцев, устройство продолжает работать без сбоев. Боковые поверхности также выдерживают царапины, но для этого необходимо приложить значительные усилия.

После прогрева зажигалкой появилось пятно на дисплее, однако это не повлияло на работоспособность экрана. Также отличные результаты показал камерный блок.

Важно отметить, что Google Pixel 8 Pro успешно прошел тест на изгиб, что нельзя сказать о iPhone 15 Pro Max, у которого даже минимальное давление на корпус привело к трещине на задней панели.