Google теперь позволяет искать домашнего питомца, похожего на вашего

Компания Google запустила новый сервис в рамках интернет-платформы Google Arts & Culture. Теперь эта система позволяет искать не только картины и предметы искусства, похожие на те, что есть, но также и похожих домашних питомцев.

В списке есть кошки, собаки, рыбки, птицы, лошади, кролики и даже рептилии. При этом процедура поиска занимает несколько секунд, а для работы используется алгоритм машинного обучения.

При этом система может находить не совсем похожих животных, ведь поиск идёт по окрасу, позе и другим показателям. Потому редко попадаются настоящие «дубликаты», чаще всего это просто похожие.

Для поиска надо скачать приложение Google Arts and Culture в App Store или Play Store, запустить его и сфотографировать своего кота. Также есть веб-версия.