Google открыла бесплатный доступ к сервису Meet

Google в условиях строжайшего карантина делает щедрое предложение всем, кто нуждается в общении. Также эта возможность будет очень востребована при проведении онлайн-конференций с большим количеством участников. Как вы догадались, речь идет о продукте Google – Meet. Теперь можно создавать видеоконференции с участниками, не более 100 человек.

Если вспомнить, то ранее такие возможности предоставлялись исключительно пользователям, у которых был бизнес-аккаунт GSuite и GSuite for Education. Теперь со следующего месяца Google Meet позволяет зарегистрироваться каждому через почту Gmail. Благодаря такому бесплатному доступу, каждый получит возможность общаться с сотней человек одновременно. Правда есть одно ограничение – длительность такой конференции не будет превышать один час.

Не стоит забывать, что функционал будет дополнен демонстрацией экрана, редактированием в прямом эфире, а также свободная конфигурация окон в экране. А вот подключение анонимных пользователей, без аккаунта в Google невозможно. Очень скоро эта версия станет доступна для многих пользователей, а еще через время ее получат обладатели мобильных гаджетов на iOS и Android.