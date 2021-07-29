Google обязала вакцинироваться всех офисных сотрудников

Google заявила, что все сотрудники, которые работают в офисах компании, обязательно должны пройти процедуры вакцинации от коронавируса.

На этом фоне Тим Кук в интервью с Джошем Липтоном из CNBC сказал, что пока не готов сделать аналогичное распоряжение в Apple. Сейчас компания хочет понять, когда лучше возвращать всех своих сотрудников в офисы. Вопрос обязательной вакцинации пока отодвинут на второй план.

Ранее Apple не смогла вернуть сотрудников в офис. Они начали отказываться от такого вида работы и даже грозились увольнением.