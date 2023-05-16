Google удаляет неактивные аккаунты Gmail, которыми не пользуются более 2 лет

Google вносит изменения в политику работы с неактивными учетными записями. В предыдущей версии соглашения говорилось, что компания может удалять данные, если учетная запись не использовалась в течение двух лет. Однако теперь вся учетная запись будет удалена при тех же условиях.

Новая политика вступит в силу в декабре текущего года, что означает, что у вас еще есть время, чтобы войти в свою учетную запись Gmail. Удаленные почтовые адреса больше не будут доступны для повторной регистрации.

Активность учетной записи будет определяться на основе различных действий, таких как чтение или отправка электронной почты, использование Google Drive, просмотр видео на YouTube, загрузка приложений из магазина Google Play, использование поиска Google и т. д.