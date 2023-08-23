Google Chrome для iOS получит нижнюю адресную строку

Google тестирует нижнее расположение адресной строки в браузере Chrome для iOS. Аналогичное решение уже используется в Safari, Firefox, Opera, Brave и многих других популярных браузерах.

Новая версия Google Chrome обзаведется соответствующим переключателем в настройках. На данный момент функция скрыта для пользователя, но её можно включить вручную. Для этого вводим в адресную строку следующее:

chrome://flags/#bottom-omnibox-steady-state

Появится меню с пунктом «Bottom Omnibox (Steady)». Для активации выбираем состояние Enable и закрываем браузер для перезагрузки. После этого адресная строка в Chrome будет располагаться внизу.

Пока все будет выглядеть немного криво, а на месте верхней адресной строки будет красоваться пустое место.

Когда Google Chrome для iOS получит официальное обновление, пока неизвестно.