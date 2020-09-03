Google Assistant узнает песни по мотиву и насвистыванию

В Google Assistant ещё три года назад появилась функция определения названия и исполнителя песни. И вот теперь туда добавили более продвинутую версию этой возможности. Отныне помощник может напеть, «промычать» или просвистеть мотив трека, после чего система опознает его.

Утверждается, что для этого хватит 10-15 секунд. Для активации нужно предварительно спросить: «Что это за песня?». После этого помощник подберёт варианты.

Затем, выбрав любой из них, можно просмотреть данные о треке, исполнителе, видеоклипах и так далее. Наконец, Google сможет подобрать каверы и другие варианты композиции, разумеется, если они были проиндексированы поисковыми ботами.

Новая функция доступна на английском языке для iOS и более чем на 20 языках для Android. Отметим, что в будущем ожидается появление встроенного аналога Shazam и в «яблочной» мобильной операционной системе.