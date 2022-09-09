Google повысила минимальные требования для Android 13

Компания Google изменила минимальные требования к новой ОС Android 13. Теперь Google-сервисы не будут работать на смартфонах, у которых менее 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной памяти.

Отметим, что во времена Android 11 компания ввела ограничение для устройств с объёмом ОЗУ менее 2 ГБ. Для них предлагалась урезанная версия Android 11 GO, а вот модели с 512 МБ оперативной памяти и вовсе оказались не у дел.

Теперь же происходит следующий шаг. И хотя многие современные смартфоны имеют 4-6 ГБ ОЗУ, есть и совсем бюджетные модели. Они, судя по всему, останутся без обновления.

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