General Motors покидает Россию

Компания General Motors (GM) сообщила о прекращении поставок своих автомобилей и запчастей российским дилерам.

Кроме того, концерн уволит всех сотрудников российского офиса. Официальные дилеры заявили, что GM не будут компенсировать им вложения в центры продаж, хотя недавно она требовала переделать автомобильные салоны под новые стандарты.

Напомним, GM приступила к сворачиванию своего производства в России ещё в 2015 году. На данный момент компания поставляла из США только премиальные автомобили Cadillac и Chevrolet.

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