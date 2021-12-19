Первые электрические автомобили Hummer доставлены покупателям

Первые покупатели электрического пикапа Hummer EV Edition 1 начали получать свои автомобили. Об этом сообщает компания General Motors.

Hummer EV Edition 1 обладает силовой установкой мощностью 830 лошадиных сил и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 секунды. На одном полном заряде автомобиль может проехать до 526 км, а фирменная зарядная станция за 10 минут восполняет запас хода на 160 км пути.

В качестве приборной панели используется 12,3-дюймовым дисплей, а для мультимедиа — 13,4-дюймовым. Установленная система кругового обзора обеспечивает 17 ракурсов просмотра.

Стоимость Hummer EV Edition 1 составляет $110 295 (коло 8 181 000 руб.).