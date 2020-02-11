Глобальный Redmi Note 8 Pro получил Android 10
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Новости

Глобальный Redmi Note 8 Pro получил Android 10

Смартфон Redmi Note 8 Pro довольно давно получил оболочку MIUI 11, но работает она на Android 9. Теперь актуальная версия зелёного робота добралась до глобальной версии устройства.

В Китае Redmi Note 8 Pro давно получил Android 10, а вот до международной арены он добрался лишь сейчас. Первыми обновление получили жители Пакистана, до других рынков оно доберётся в ближайшее время.

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Апдейт MIUI 11 с номером v.11.0.2.0.QGGEUXM весит около 2 ГБ и содержит февральский патч безопасности.

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