Глава Valve заявил о выпуске игр студии на консоли

Глава Valve Гейб Ньюэлл провёл Q&A-сессию со студентами, в ходе которой заявил, что новости о выходе игр Valve на консоли появятся совсем скоро. А чтобы это сделать студии нужно лучшее понимание. После этого заявления, аудитория начала гудеть от изумления, но он сразу отметил, ожидания навряд ли превзойдут реальность.

Предположительно речь идёт о портировании Half-Life: Alyx для следующего поколения PlayStation VR, который должны представить уже в ближайшем будущем.

Ранее Sony и Valve на релизе Portal 2 в 2010 году проводили акцию, когда покупатели игры на PS3 получали бесплатную копию для PC, а также кроссплей между двумя платформами посредством Steam.

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