Глава Nothing намекает на скорый анонс Nothing Phone (2а)?

Глава Nothing Карл Пей написал в соцсетях, что в 2024 году компания представит новый смартфон. Недавно в ответ на свой пост он приложил фото покемона Аэродактиля с эмодзи “soon”.

Предполагается, что это кодовое название будущего Nothing Phone (2a). Прошлые смартфоны Nothing также имели кодовые имена, связанные с покемонами: Phone (1) — Абра, а Phone (2) — Алаказам.

Ближайшее событие, на котором может дебютировать новое устройство, — выставка Mobile World Congress 2024. Она пройдёт 27 февраля в Барселоне.