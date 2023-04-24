GigaChat vs ChatGPT: Сбер открывает доступ к своей новейшей нейросетевой модели

Сбер выпустил мультимодальную нейросеть GigaChat на базе модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness) и архитектуре нейросетевого ансамбля. Новая нейросеть умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код и создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста. Она прекрасно подойдет для работы представителей СМИ, редакторов, программистов, педагогов, студентов, маркетологов и представителей других профессий.

GigaChat уже внедряется в продукты и сервисы Сбера и станет доступен через облачное API для разработчиков и бизнеса. Виртуальный ассистент Салют станет одним из первых продуктов, который получит все возможности новой модели. Новая нейросеть будет доступна в режиме тестирования по приглашениям, а входящую в состав NeONKA ru-GPT 3.5 планируется выложить в открытый доступ для ускорения развития open-source сообщества и технологий в области искусственного интеллекта.

В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов. Обучение нейросети происходило на суперкомпьютере Christofari Neo. В GigaChat применяется ряд решений, направленных на исключение использования генеративных моделей, противоречащих Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.