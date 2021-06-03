Создатель «Гравити Фоллз» критикует Disney за двойные стандарты в отношение ЛГБТК+

Создатель популярного мультсериала «Гравити Фоллз» Алекс Хирш раскритиковал в Twitter позицию Disney. По его словам, студия попросила вырезать сцены с персонажами-гомосексуалами, поскольку это могло бы негативно повлиять на прибыли в России и Китае. При этом продюсер оговорился, что ничего не имеет против самих народов.

To any creative at Disney TV, Feature, Publishing or Streaming: please mercilessly spam your execs with “there’s room for everyone under the rainbow” next time they tell you to “please revise” your LGBTQ+ character for “not being Disney appropriate” — Alex Hirsch (@_AlexHirsch) June 2, 2021

Disney на внутренних переговорах: вырежьте эту гейскую сцену! Мы можем потерять ценные копейки от России и Китая! Disney на публике: бип-бип, сегодня мы наклеили радужную наклейку на бампер Молнии Маккуин. Алекс Хирш

Хирш заявил, что компании не следует использовать двойные стандарты.

Всем креативщикам Disney: пожалуйста, безжалостно спамьте своих руководителей, говоря, что «место под радугой есть для всех», если они в очередной раз попросят вас «пересмотреть» своего ЛГБТК+ персонажа из-за того, что он «неприемлем для Disney». Алекс Хирш

Отметим, что ранее Хирш работал с Disney, создавая «Гравити Фолз». Потом он ушёл в Netflix, где занимается проектом Inside Job.

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