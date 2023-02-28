Disney покинула российские онлайн-кинотеатры

Сегодня из официальных отечественных стриминговых сервисов пропали фильмы студии Disney.

Пользователи «Кинопоиска», IVI и Okko больше не смогут посмотреть легально такие фильмы, как «Один дома», франшиза «Пиратов Карибского моря», «Король Лев», «Крепкий орешек», «Хищник», а также многие другие фильмы и сериалы, которые ранее были доступны для просмотра.

Компания Disney окончательно ушла из России и не стала продлевать лицензионные контракты. Таким образом, поклонники кинематографа больше не смогут наслаждаться культовыми фильмами этой студии на официальных сервисах в России. Вместо этого, им придется искать другие платформы для просмотра любимых фильмов и сериалов.